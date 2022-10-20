20 Eki 2022 - 13:30- Gündem G: 20 Eki 2022 - 13:31

Darıca Cemevi yenileniyor

Darıca Belediyesi, Darıca Anadolu Kültür Derneği ve Cemevi’nde yenileme çalışması gerçekleştiriyor.
Darıca Cemevi yenileniyor mask
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Darıca Belediyesi, Darıca Anadolu Kültür Derneği ve Cemevi’nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yapılan çalışmaları inceleyerek, son durum hakkında bilgiler aldı. Bıyık, ayrım gözetmeksizin herkese eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Burada kamulaştırma problemi vardı. Sayın İçişleri Bakanımız ve Valimizin talimatları ile kamulaştırma işlemlerini hallettik. Sonrasında burasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Cemevi dedemizle ve cemevi yönetimiyle sürekli istişare halinde olarak neler yapılması gerektiğini konuştuk. Ekiplerimiz çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Biz de yapılan çalışmaları inceledik. Güzel de bir çalışma oldu. Çevre düzenlemesinin ardından bir yandan da malum cemevimiz yıllardır atıl vaziyette, eksikleri bulunan ve ibadet yapılamayacak noktada olan bir yapıdaydı. Orası ile ilgili ihale çalışmaları devam ediyor. Darıca’da yaşayan her vatandaşlarımızla aynı yolun yolcularıyız" dedi.

# çevre, ihale

20 Eki 2022 - 13:30 İHA Kocaeli- Gündem

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