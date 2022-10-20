20 Eki 2022 - 13:30- Eğitim G: 20 Eki 2022 - 13:31

Aile Akademesi’nde eğitimler başladı

Başiskele Belediyesi’nin kadın ve aile çalışmalarını tek çatı altında topladığı KALE markasının projelerinden Aile Akademisi’nde eğitimler başladı.
Aile Akademesi’nde eğitimler başladı mask
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Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nin ilk eğitimi verildi. Vezirçiftliği Semt Konağı’nda gerçekleştirilen akademinin ilk konusu "Çocuklarda Dikkat Gelişimi" oldu. Uzman Gelişim Psikoloğu Aysu Sille ve Klinik Psikolog Ceren Dışpınar’ın sunumuyla yapılan eğitime 40 anne çocuklarıyla birlikte katılım gösterdi. Eğitimde, çocukların dikkat gelişimini etkileyen faktörler, dikkat gelişimini artıran oyunlar ve etkinlikler gibi birçok konuda bilgiler verildi.
# Kadın

20 Eki 2022 - 13:30 İHA Kocaeli- Eğitim

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