Aile Akademesi’nde eğitimler başladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Aile Akademisi’nin ilk eğitimi verildi. Vezirçiftliği Semt Konağı’nda gerçekleştirilen akademinin ilk konusu "Çocuklarda Dikkat Gelişimi" oldu. Uzman Gelişim Psikoloğu Aysu Sille ve Klinik Psikolog Ceren Dışpınar’ın sunumuyla yapılan eğitime 40 anne çocuklarıyla birlikte katılım gösterdi. Eğitimde, çocukların dikkat gelişimini etkileyen faktörler, dikkat gelişimini artıran oyunlar ve etkinlikler gibi birçok konuda bilgiler verildi.