20 Eki 2022 - 13:32- Asayiş G: 20 Eki 2022 - 13:33

HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan eski eşi Mustafa Tosun, adliyeye sevk edildi.

HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede mask
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün düzenlenen baskınla Tosun’u yakalayıp, gözaltına aldı. Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

 
# emniyet

20 Eki 2022 - 13:32 DHA Kocaeli- Asayiş

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