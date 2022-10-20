Aygün, Nuri Demirağ Paneli’ne katıldı

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MÜSİAD Otomotiv ve İletişim Araçları Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen Nuri Demirağ Paneli'ni takip etti. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen panelde önemli bilgiler paylaşıldı. MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit ve Akademisyen Dr. Emir Öngüner havacılık alanındaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.