MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MÜSİAD Otomotiv ve İletişim Araçları Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen Nuri Demirağ Paneli'ni takip etti. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yönetim kurulu üyeleri ve MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen panelde önemli bilgiler paylaşıldı. MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit ve Akademisyen Dr. Emir Öngüner havacılık alanındaki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.
20 Eki 2022 - 14:23- Gündem Güncelleme: 20 Eki 2022 - 14:26
Aygün, Nuri Demirağ Paneli’ne katıldı
MÜSİAD Otomotiv ve İletişim Araçları Sektör Kurulu koordinasyonunda düzenlenen Nuri Demirağ Paneli'ni MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de takip etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.