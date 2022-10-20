Kocaelispor’dan Adıyaman maçı için açıklama

Kocaelispor Kulübü, Adıyaman maçı öncesi stada giriş kriterleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yıllık Passolig vizesini yaptıran taraftarlarımız, Passolig kartları ile maçlara giriş yapabilecek. Passolig vizesini yaptırmayan taraftarlarımız, kağıt bilet alarak da maçlara girecek. Passolig mobil uygulaması ile müsabakaya giriş yapabilecek. Passolig sisteminden bilet alırken, kağıt bilet seçeneğini tercih eden taraftarlarımız Passolig mobil uygulamasından PDF biletlerini okutarak maçlara girebilecek. 7 Yaş ve üzeri çocuklara maç bileti alınması zorunlu.
ENGELLİ TARAFTARLARIMIZ İÇİN
Maç günleri bilet ve kombine satışları stadyum bilet gişelerinden devam edecek. Engelli taraftarlarımız, ücretsiz engelli bilet başvuruları için bir kereye mahsus olmak üzere engelli kartları ile birlikte kulüp binamıza müracaat etmek zorundadırlar. Başvurularını yapan taraftarlarımız, her iç saha maçında kulübün sabit hattını arayarak rezervasyon yaptırabilirler. Bilet yüklemeleri Passolig üzerinden yapılacağı için kart sahiplerinin yıllık vize işlemini uygulaması, kart sahibi olmayanların ise Passolig kart çıkartması zorunludur.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.