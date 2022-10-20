20 Eki 2022 - 14:29- Spor G: 20 Eki 2022 - 15:38

Kocaelispor’dan Adıyaman maçı için açıklama
Kocaelispor’dan Adıyaman maçı için açıklama mask

Kocaelispor Kulübü, Adıyaman maçı öncesi stada giriş kriterleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yıllık Passolig vizesini yaptıran taraftarlarımız, Passolig kartları ile maçlara giriş yapabilecek. Passolig vizesini yaptırmayan taraftarlarımız, kağıt bilet alarak da maçlara girecek. Passolig mobil uygulaması ile müsabakaya giriş yapabilecek. Passolig sisteminden bilet alırken, kağıt bilet seçeneğini tercih eden taraftarlarımız Passolig mobil uygulamasından PDF biletlerini okutarak maçlara girebilecek. 7 Yaş ve üzeri çocuklara maç bileti alınması zorunlu.

ENGELLİ TARAFTARLARIMIZ İÇİN

Maç günleri bilet ve kombine satışları stadyum bilet gişelerinden devam edecek. Engelli taraftarlarımız, ücretsiz engelli bilet başvuruları için bir kereye mahsus olmak üzere engelli kartları ile birlikte kulüp binamıza müracaat etmek zorundadırlar. Başvurularını yapan taraftarlarımız, her iç saha maçında kulübün sabit hattını arayarak rezervasyon yaptırabilirler. Bilet yüklemeleri Passolig üzerinden yapılacağı için kart sahiplerinin yıllık vize işlemini uygulaması, kart sahibi olmayanların ise Passolig kart çıkartması zorunludur.
# Kocaelispor

20 Eki 2022 - 14:29 - Spor

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