20 Eki 2022 - 14:31- Spor

Amatör kümelerde değişikliklere dikkat

Amavör Futlbol Kertih kurulu bir çok saçta değişikliğe gitti… Açıklama şöyle: 23.10.2022 Pazar günü Kandıra Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Y...