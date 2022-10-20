Amatör kümelerde değişikliklere dikkat

Amavör Futlbol Kertih kurulu bir çok saçta değişikliğe gitti… Açıklama şöyle: 23.10.2022 Pazar günü Kandıra Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra Spor-Üçyoldoğu Spor U-14 Lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 13.00’te oynanacaktır.
23.10.2022 Pazar günü Kavaklı Stadında saat 13.00’te oynanması gereken Gölcük İ.Y Spor-Karamürsel İ.Y Spor U-16 Lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 15.00 da oynanacaktır.
23.10.2022 Pazar günü Kavaklı Stadında saat 15.00’te oynanması gereken Gölcük Spor-Harbiş Spor U-16 lig müsabakası, aynı gün aynı statta saat 13.00’te oynanacaktır.
23.10.2022 Pazar günü Körfez Esentepe Stadında saat 14.00’te oynanması gereken Tütünçiftlik Spor-Körfez G.B Spor U-16 lig müsabakası, 25.10.2022 Salı günü saat 19.00’da Körfez Esentepe Stadında oynanacaktır.
26.10.2022 Çarşamba günü Körfez Esentepe Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Derince Sıırrıpaşa F.K-Başiskele Damlar Spor Süper Lig müsabakası, 27.10.2022 Perşembe günü saat 19.00 da Derince Suni Çim Stadında oynanacaktır.
26.10.2022 Çarşamba günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Darıca Türkeli Gençlik Spor-Anadolu 1071 Spor 1. Küme Lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Darıca Nene Hatun Stadında oynanacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.