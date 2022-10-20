Darıca’da Cirit Şöleni düzenlenecek

Darıca Belediyesi, ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla Pazar günü Cirit şöleni düzenleyecek. Darıca Belediyesi, ata sporumuz olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyor. 23 Ekim Pazar günü saat 14.30’da gerçekleşecek Cirit Şöleni Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin beklendiği Cirit Şöleni, Darıcalılara unutulmaz anlar yaşatacak.
BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET
Ata sporumuz olan Cirit sporunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden ve vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleneksel ata sporumuz olan Cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler de kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm Darıcalı vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.