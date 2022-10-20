CHP'li Taşdemir'den Büyükakın'a eleştiri: Bu kentin ana sorunları hala ortada duruyor

Taşdemir konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı, "Sayın Büyükakın son günlerde AKP danışma kurullarında yine yağmış gürlemiş. ABD başkanı Biden'dan başlamış, sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bitirmiş konuşmasını. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan sayın Büyükakın, Kocaeli'ye dair hiçbir şey söylemiyor. Sürekli genel siyaset üzerinden genel başkanımız, diğer Büyükşehir belediye başkanlarımız ve dünya siyasetini konuşuyor. Oysaki, kış ayı geliyor millet doğal gaz faturasını düşünüyor, ama sayın Büyükakın Biden diyor.

"DOLAR 20 TL'YE YAKLAŞMIŞ, KİRALAR EL YAKIYOR"

Gebze'de, İzmit'te akşam iş çıkışı insanlar evlerine 1-2 saatten önce varamıyor, ama sayın Büyükakın PKK'dan bahsediyor. Vatandaş çarşı- pazara gittiğinde, ezik çürük meyve sebze topluyor, ama sayın Büyükakın, Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Dolar 20 TL'ye yaklaşmış kiralar el yakıyor, babalar anneler çocuklarının asgari düzeyde isteklerini karşılayamıyor, ama sayın Büyükakın, Abdülhamid diyor. Kocaeli'de henüz altyapı sorunu devam eden onlarca mahalle var. Ama sayın Büyükakın, Adnan Menderes diyor.

"BU KENTİN SORUNLARI HALA ORTADA DURUYOR"

Kentin sorunlarını konuşmayıp genel siyaseti konuşuyor olmak tamamen hedef saptırmaktır. Bu kentin ana sorunları hala ortada duruyor. Diyor ki, muhalefete bu ülke teslim edilir mi? 21 yıldır millet bu ülkeyi size emanet etti. Getirdiğiniz nokta ortada. Yoksul daha çok yoksullaştı. Zengin daha çok zenginleşti. Ülkeyi sefaletin eşiğine getirdiniz. Daha önceden de söylediğim gibi; kendi il başkanı ve milletvekillerinden rol çalıp siyaset yapacağına gidip metro inşaatı ile ilgilensin Çünkü 21. Yüzyılda Kocaeli halkı bu kötü ulaşım şeklini hak etmiyor. Kocaeli’nin sorunlarıyla uğraşsın."