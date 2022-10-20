20 Eki 2022 - 15:12- Ekonomi G: 20 Eki 2022 - 15:13

Kartepe Belediyesi’nin bütçesi 543 milyon

Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2023 bütçesi 543 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.
Kartepe Belediyesi’nin bütçesi 543 milyon mask
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Kartepe Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Kartepe Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan 2023 mali yılı performans programı ve 2023 mali yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında 47 madde oylanırken, Kartepe Belediyesi’nin 2023 bütçesi 543 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.
# Kartepe

20 Eki 2022 - 15:12 İHA Kocaeli- Ekonomi

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