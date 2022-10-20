İzmit Belediyesi Manav Dernekleri Yerleşkesi  Projesinde çalışmalar başladı

Kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak için Balkan Dernekleri Yerleşkesi ile Dernekler Yerleşkesini hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Manav Dernekleri Yerleşkesi için de çalışmaları başlattı. Proje kapsamında Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav derneklerinin hizmetine sunulacak.



MANAV KÜLTÜRÜNÜ YANSITACAK

Yerel kültürlerin kuşaklar boyu aktarılması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Manav Dernekleri Yerleşkesi her ayrıntısıyla Manav kültürünü yansıtacak. Manav dernekleri ile birlikte hareket edilerek şekillenen proje kapsamında kurulacak manav restoranında yöresel yemekler sunulacak. Alan içerisinde bulunan fırın daha kullanışlı hale getirilerek mancarlı pide yapımına imkân sağlanacak. Manav kültürüne ait ürünlerin satışı yapılabilecek.



ÇOK FONKSİYONLU OLACAK

Yerleşkede kır düğünü ve birçok açık hava etkinliğinin yapılması adına 172 metrekare etkinlik alanı planladı. Ayrıca açık alanda çardaklı oturma alanı ve çocuk ziyaretçiler için oyun alanı yer alacak. Manav Dernekleri Yerleşkesinde 35 metrekare muhtar odası, 70 metrekare Manav kültürüne ait değerlerin sergilendiği sergi mahali, Manav kültürüne ait yiyeceklerin tanıtılacağı 135 metrekareden oluşan restoran alanı, mutfak ve bulaşıkhane, idari oda, toplantı odası, 15 metrekare gelin odası ve 7 metrekare mescit yer alacak.