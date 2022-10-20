BEM BİR-SEN’de Faruk Zihni başkan seçildi!

BEM BİR-SEN Kocaeli Şubesi 7’inci Olağan Genel Kurulu bugün Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 5 bin 400 üyenin olduğu BEM BİR-SEN’de150 seçilmiş delege oy kullandı. 4 geçersiz oy olmak üzere toplamda 146 oy kullanıldı. Seçim sonrası 7 kişilik yönetim, 3’er kişilik denetim ve disiplin kurulu yedekleriyle birlikte seçildi. Aynı zamanda16 üst kurul delegesi de belirlendi. İki yıl önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılan Sadican Aygen’in yerine başkan olarak atanan Faruk Zihni kongrede tek aday oldu. Divan Başkanlığını Ceyhun Arabacı’nın yaptığı kurulda divan heyetini Mustafa Ulusoy ile Muammer Şahin oluşturdu. Başkan Zihni’nin başkan seçildiği kongreye BEM BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu katılım sağladı.

“ŞİMDİ DAHA İLERİYE GİTME ZAMANI”

Başkan adayı Faruk Zihni konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kongremizin şehrimize ve üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kocaeli şubesi olarak bugünlere kolay gelinmedi. Üyesinden iş yeri temsilcisine bir olduk beraber olduk ve hep birlikte Kocaeli olduk. BEM BİR-SEN üye sayısı bakımından Türkiye birincisidir. Emanetiniz emin ellerde kimsenin şüphesi olmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Dünyada olduğu gibi pandeminin getirdiği olumsuzluklardan elbette bizde etkilendik. İş yeri temsilcilerimiz ile her ay toplantılarımızı yaptık. Mücadele verdik. Yılda iki kez yüksek hedefler koyduk ve hedeflerimize ulaştık. Şimdi daha ileriye gitme zamanı. BEN BİR-SEN kazandıran bir sendikadır. Omurgalı duruşumuzun devamı için sizden bir kez daha yetki istiyoruz.”

“MEMUR SEN ÖZGÜRLÜK DEMEK”

Zihnin ardından konuşanMEMUR SEN Kocaeli İl Temsilcisi Şahin Yaşlık: “Bu kongrenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum MEMUR SEN özgürlük demek. Ben bir eğitimciyim MEMUR SEN milli iradenin bekçisidir. Kocaeli Şubesi en güzide temsilcilerinden birisidir. Bize sağladığı destekler için Tahir Büyükakın’a bu anlamda teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

FARUK ZİHNİ’NİN YÖNETİMİ

Faruk ZİHNİ (Başkan)

Mehmet GÖKKAYA (Sekreter)

Volkan ŞAN (Teşkilatlandırma)

Cihad KARAGÖZ (İdari ve Mali İşler)

Aziz KILIÇ ( Eğitim)

Mesut FİGEN (Mevzuat)

Yakup MUTLU (Basın)

DENETİM KURULU

Hasan ERYILMAZ

Ercan ULAŞ

Mustafa ÜDER

DİSİPLİN KURULU

Evren AKÇAY

M.Latif TOLTAR

Uğur AKIN