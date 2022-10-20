Hürriyet, hizmet araçlarını satın alabilmek için Ankara’daki görüşmelerini sürdürüyor 

Belediye hizmet araçlarının kiralanması yerine satın alınabilmesi için büyük mücadele veren ve meclisten kredi yetkisini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara’daki görüşmelerini sıklaştırdı. Araçların satın alınabilmesi adına ciddi bir çaba sarf eden Başkan Hürriyet, 125 milyonluk araç kredisinin, İller Bankası’nda alınacak Bakanlık onayı gerektirmeyen 46 milyon liralık kısmının çözüme kavuşturulması adına Ankara’ya gitti.

HÜRRİYET’İN YOĞUN ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında İller Bankası’nda alınacak 46 milyon liranın bir miktarını nakit, bir miktarını teminat mektubu ve bir miktarını da Ocak ayından sonra alabileceklerini açıklayan Başkan Hürriyet, konunun bir an önce çözümlenerek araçların satın alınabilmesi adına yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ile birlikte Ankara’ya giden Başkan Hürriyet, iki hafta önce olduğu gibi yine İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşerek kredi talebinin çözüme kavuşturulması için destek çağrısını yineledi.