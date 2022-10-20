GTÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesi’nden J.P.A. Ionnidis, K.W. Boyack ve J. Baas’ın, Plos Biology dergisinde yayınlanan makalelerinde (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918); bilim insanlarının makale sayıları, h-indeksi, aldıkları atıflar gibi çeşitli değişkenler dikkate alınarak “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine yer verildi.

Üniversite öğretim üyelerinden;

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet KOBYA

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi H. Yıldırım ERBİL

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet MELİKOĞLU

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefa AHSEN

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Rezan DEMİR ÇAKAN

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan APTOULA

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel KURAM

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin USTA

listede yer alarak önemli bir başarıya imza atmışlardır. GTÜ’den yapılan açıklamada; “Hocalarımızı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.” ifadesinde bulunuldu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" Çalışması Hakkında

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ve PLOS Biology Dergisi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" çalışması alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansları değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında Scopus Özeti ve Atıf Veri Tabanı’dan elde edilen verilere göre yapıldı.

Çalışmada yer alan akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterler değerlendirmeye alındı.

Bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt bilim dalında sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki adet sıralama listesi oluşturuldu ve 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin araştırmacı, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmeye hak kazandı.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde dünyadan 100 bin, Türkiye’den 857 akademisyen yer alıyor.