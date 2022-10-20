20 Eki 2022 - 16:30- Gündem G: 20 Eki 2022 - 16:31

Orkide Çocuk Parkı yeni yerinde neşe saçacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi Açelya Sokak’ta yer alan Orkide Parkı, vatandaş ve muhtarlığın talebi üzerine ortak olarak belirlenecek başka bir alana kurarak mahalle halkının hizmetine yeniden sunacak 

Orkide Çocuk Parkı yeni yerinde neşe saçacak mask
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Sanayi Mahallesi Açelya Sokakta yer alan ve İzmit Belediyesi sorumluluğunda olan Orkide Çocuk Parkı mahalle muhtarı ve vatandaşların belirleyeceği başka bir alana kuruluyor. Mevcut yerinin Başaraneller Makine’ye ait taşınmazın üzerinde bulunması nedeniyle yapılan talep sonrası işletme sahibi ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkı belirlenecek farklı bir alana taşıyacak.

ORTAK KARAR İLE YENİ YERİNE KURULACAK

İzmit Belediyesi yetkilileri, Sanayi Mahalle Muhtarlığı ile yapılan görüşmeler sonrası bölgede park yapılacak uygun alanları belirleyerek sundu. Park, belediye tarafından gösterilen alanlardan mahalle muhtarının talep edeceği bölgeye yapılarak kısa süre içinde yepyeni haliyle yeniden vatandaşımızın hizmetine sunulacak.
# İzmit belediyesi

20 Eki 2022 - 16:30 - Gündem

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