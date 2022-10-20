Orkide Çocuk Parkı yeni yerinde neşe saçacak

Sanayi Mahallesi Açelya Sokakta yer alan ve İzmit Belediyesi sorumluluğunda olan Orkide Çocuk Parkı mahalle muhtarı ve vatandaşların belirleyeceği başka bir alana kuruluyor. Mevcut yerinin Başaraneller Makine’ye ait taşınmazın üzerinde bulunması nedeniyle yapılan talep sonrası işletme sahibi ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkı belirlenecek farklı bir alana taşıyacak.
ORTAK KARAR İLE YENİ YERİNE KURULACAK
İzmit Belediyesi yetkilileri, Sanayi Mahalle Muhtarlığı ile yapılan görüşmeler sonrası bölgede park yapılacak uygun alanları belirleyerek sundu. Park, belediye tarafından gösterilen alanlardan mahalle muhtarının talep edeceği bölgeye yapılarak kısa süre içinde yepyeni haliyle yeniden vatandaşımızın hizmetine sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.