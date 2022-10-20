20 Eki 2022 - 16:36- Gündem

“Hangi partiye asla oy vermezsiniz?” sorusu cevap buldu! İşte anket sonucu

İstanbul Ekonomi Araştırma, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle anket çalışması yaptı. Katılımcılara “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?” soruldu.