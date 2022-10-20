“Hangi partiye asla oy vermezsiniz?” sorusu cevap buldu! İşte anket sonucu

Alınan cevaplar ve yüzdelik dağılımları şöyle:
AKP: Yüzde 40
HDP: Yüzde 24
CHP: Yüzde 17
MHP: Yüzde 4
İYİ Parti: Yüzde 2
İstanbul Ekonomi Araştırma, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle anket çalışması yaptı. Katılımcılara “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?” soruldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.