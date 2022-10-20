Çeker: Gonca İ.’nin Başhemşireliğe atanması hukuka aykırıdır

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde usulsüz atamaların ve işlemlerin yapıldığını iddia ederek, “Hülagü Krallığı” başlığı altında konu hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayaş, Serkan Kökduman, Sema Gümüş, Serap Koçhisar, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, KOÜ Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, KOÜ Diş Fakültesi Hastanesi Temsilcisi Eyüp Özoğlu, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Öz de hazır bulundu.

“PASLI VİDANLARI BİLE SIZLATIYOR”

Şube Başkanı Çeker, “KOÜ’ye bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler paslı vicdanları bile sızlatıyor. KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Başhemşirelik kadrosuna yapılan usulsüz ve hakkı olmayan kamu görevlisinin atanması vicdanları yaralamaktadır. Bu makamı liyakat ehliyet yönünden hak eden ve ehliyet sahibi kurumda birçok hemşire mevcut iken hülle yolu ile hak etmeyen kanun ve yönetmelikle aykırı bir şekilde yeterliliği olamayan kurum çalışanı rektörlükçe Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) olarak usulsüz bir şekilde atanmıştır” dedi.

“HAKLIYA DEĞİL, GÜÇLÜYE VERİLMİŞTİR”

Çeker, “Yapılan atama ile kurumun nasıl yönetildiğini, liyakat ve ehliyetin tozlu raflara kaldırıldığını, hakkın haklıya değil de güçlüye verildiği görülmüştür. Yönetmeliklere ve Sayıştay Başkanlığı Daire Kararlarına göz attığımızda kurumu yönetenlerin vicdanlarının nasıl paslandığını, yönetmeliği yayınlayan devlet erkanının almış olduğu kararlarını nasıl yok saydıklarına şahit olmaktayız” ifadelerini kullanarak Sayıştay Başkanlığı Daire Kararlarını sıraladı.

“GONCA İ. HEMŞİRELİK MEZUNU DEĞİL”

Çeker, KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Başhemşire olarak atanan Gonca İ.’nin bu göreve atanmayı ve bu görevi ifa etmeyi sağlayacak şartlara uygun olmadığını belirterek, “Gonca İ. söz konusu düzenlemelere aykırı olarak Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun değildir. Akabinde almış olduğu eğitimler de iş bu göreve atanmak ve bu görevi ifa etmek için yeterli olmayıp hukuka aykırı olarak KOÜ Rektörü tarafından Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) atanmıştır” dedi.

NASIL ATANDIĞINI ANLATTI

Gonca İ.’nin göreve nasıl atandığını anlatan Çeker, “Kendisine makam tahsis etmek için Rektörlük gereken her türlü kolaylık sağlanmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavına girmeden Genel İdari Hizmetler sınıfından Hereke Asım Kocabıyık MYO’ya Yüksekokul Sekreteri olarak atanıyor. Burada göreve başlamadan Hastane Müdürü (Vekil) olarak tedbiren atanıyor. Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde birden çok müdürlük olduğu için hangi müdürlüğe atandığı belli olmadığı gibi kendisi çok kalifiye eleman olduğu için hastane yönetmeliğinde olmayan müdürlük ihdas edilerek bu müdürlükten de sorumlu olması sağlanmıştır. Usulsüz atama hakkında yargıya başvurulmuş olup süreç devam etmektedir” dedi.

“REKTÖR, ‘SÖZ BEN İLGİLENECEĞİM’ DEDİ”

Çeker, “KOÜ’de Hülagü Krallığı’ başlığını atmamızın nedenlerinden biri sadece yukarıda belirttiğim atamadır. Ancak Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak kendisini ziyaret ederek gizli kamera olayı sonrasında 1 yıl 6 ay cezaya mahkûm olan kamu görevlileri hakkında neden işlem yapmamıştır? Kurumda yaşanan sorunlar hakkında KOÜ Rektörüne 8 maddeden oluşan verdiğimiz dosya ile ilgili evrak kayıta verelim mi dediğimizde elimizden alarak, ‘söz ben ilgileneceğim’ dedi. Neden hala bunun gereğini yapmadığını merak ediyoruz. Yoksa sehven yine bir hata mı yaptı?” diye sordu.

“KOMSUOĞLU ÇİFTİNİ MİNNETLE YAD EDİYORUZ”

“Kişiler geçici kurumlar kalıcıdır” diyen Çeker, “Kocaeli Üniversitesi’nin 17 Ağustos deprem felaketinden sonra Umuttepe’ye kurulmasında büyük emekleri olan merhum Rektörümüz Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’nu ve sonrasında görev yapan Rektörümüz Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu’nu minnetle yad ediyoruz. KOÜ’nün de Gebze Teknik Üniversitemiz gibi bilimsel çalışmalar ile gündeme gelmesini istemekteyiz. Tespit ettiğimiz usulsüz işlemler hakkında hukuki süreçleri başlatmak için hukuk yollarına başvurmada tereddüt etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.