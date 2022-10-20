ALO denmeyen telefon bloke edilecek

AKP, en az 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının pasife düşmesine yol açacak kritik bir yasa teklifi hazırladı. Teklife göre, 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numarası pasife alınarak kullanılmaz hale getirilecek. Teklifle ayrıca giderek yaygınlaşan makaronda yerli üretim şartı getirilirken tütün kaçakçılığı yapanların hapis cezası da seçim öncesinde hapis yatılmayacak şekilde aşağı çekildi.

SİM KART AYRINTISI



AKP milletvekillerinin hazırladığı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Daha çok tütün üretimi ve kaçakçılığıyla ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı teklifte, kullanılmayan cep telefonlarıyla ilgili milyonlarca kişiyi etkileyecek önemli bir madde de yer aldı. Maddeyle, halen 7 yıl olan cep telefonlarındaki sinyal alma sınırı 1 yıla düşürülüyor. Buna göre, kesintisiz 1 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan, yani telefon görüşmesi yapılmayan ya da mesaj atılmayan, internete girilmeyen cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılarak pasif hale düşürülecek. Teklife göre, 1 yıl geçtikten sonra cep telefonunu son kullanan kişi bir sim kart takarsa, telefon tekrar aktif hale gelecek. Ancak pasife alınmış telefon başkasına satılmış ya da hediye edilmişse telefonu alan kişinin sim kartı o telefonda çalışmayacak.

YERLİ ÜRETİM

Yasa teklifiyle, tütün kaçakçılığı yapanların halen 3 ile 6 yıl olan hapis cezası süresi 2 ile 5 yıla indirilerek cezalara erteleme imkanı getirildi. Aynı suçu tekrar işlemeyenler bu yolla hapis yatmayacak. Ayrıca paket sigara almaya gücü yetmeyenlerin tercih ettiği sigaralarda kullanılan makarona da yerli üretim şartı geliyor. Teklifte makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi üretmek isteyenlere aynı sigara üreticileri gibi yıllık en az 2 milyar adetlik sigara üretim tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. (Sözcü)