Yeni düşük faizli esnaf kredi paketi için başkanlardan farklı görüşler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yeni esnaf kredi paketini açıkladı. 100 milyar TL büyüklüğündeki 500 bin TL'ye kadar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı kredi, pek çok esnafın odağındaki konu oldu. Esnaf kefalet kredisine başvurmak için en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerektiği açıklandı. Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer aldı.

BAŞKANLARDAN GÖRÜŞ ALDIK

Gündemi meşgul eden faiz indirimli kredi desteği hakkında Kocaeli Gazetesi olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir’den görüş aldık. Başkan Demir, iyileştirilmiş kredi hakkında esnafın memnuniyetini dile getirse de Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı konuyla ilgili, “Borcumuzu borçla kapatıyoruz. Önümüzü göremiyoruz” dedi.

“ESNAFIMIZA CAN SUYU OLDU”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, “Esnaflar için güzel bir gelişme kredi bütün esnafımıza inşallah can suyu oldu. 350 bin lira olan esnaf kredileri 500 bine çıktı. Çok büyük bir yoğunluk var, sırası gelen herkese kullandıracağız. Çok büyük bir mücadele verildi. Devletimize çok teşekkür ederiz. Esnaf krediden memnun, böyle bir para Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi.

“SGK VE BAĞKUR’DA YAPILANDIRMA BEKLENİYOR”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, “Kredi planlaması gayet güzel oldu. Esnafımız çok sıkıntıdaydı, düşük faizli kredilerle esnafın toparlanacağını düşünüyoruz. SGK ve BAĞKUR ödemelerinde de bir yapılandırma bekliyoruz, bizim için en önemlisi. İnşallah Cumhurbaşkanımız onun haberini de bize verir” şeklinde konuştu.

“BU PAKETİN HİÇBİR ESPRİSİ YOK”

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı ise, “Yapılan kredi paketinin amacı borcu borçla kapatmak. Şahsi fikrim olarak söylüyorum bu paketin hiçbir esprisi yok. Esnaf zaten borç içerisinde, borcu borçla kapatmanın bir faydası yok. Devlet öncelikle insanları alım gücünü yükseltsin. Maliyetimiz aldı başını gitti. Bu gidişattan dolayı hiçbir beklentimiz kalmadı. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Ne hayalimiz ne beklentimiz kaldı. Mücadele vermekten bıktık. Şevk kalmadı” dedi.