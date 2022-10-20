Türkiye’de bir ilk! Kocaeli’de Muhtarhane kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belelediyesi’nin açılışını gerçekleştireceği, İzmit Karabaş Mahallesi’nde bulunan ve kira sözleşmesi sona eren 2 no’lu balıkçı restoranında gerekli tadilatlar yapılarak, Muhtarhane adı ile sosyal tesis olarak muhtarların hizmetine sunuldu. Açılış programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl katılım sağladı. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini kurumsal olarak gerçekleştirmek için açılan Muhtarhane yaklaşık 350 metrekare kapalı, 320 metrekare açık alana sahiptir. Oturma alanı, toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunmaktadır. İçeride 75, dışarıda 60 olmak üzere toplam 135 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Muhtarhane’de 4 personel hizmet verecek.

“ TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE MUHTARHANE YOK”

Açılışta konuşmasını gerçekleştiren Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hizmete açtığı Muhtarhane’nin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Muhtarlar olarak taleplerimizi kurum ve kuruluşlara aktarırken sorunlar yaşıyorduk. Bu alanda bir Muhtarhane’miz yoktu. Bu büyük bir eksiklikti. Ve aynı zamanda da bu Türkiye’de bir ilktir. İlimizde muhtarların görüşlerini gerçekleştirebileceği bir tesisin hayata geçirilmesinden memnunuz. Muhtarların taleplerini yerine getirine bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin hiçbir yerinde Muhtarhane yoktur. Biz Kocaeli’de bir ilki gerçekleştirdik.”

“İLKERİN BELEDİYESİYİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Türkiye’de bir ilk ve biz de zaten ilklerin belediyesiyiz. Şimdiye kadar gözümüz kulağımız hep muhtarlarımızda oldu. Çünkü asıl olan milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yok. Muhtarlar da halkın iradesi ile seçiliyor. Nerede ne iş yapacağımızı, dikkate alınması gereken en önemlisi muhtarlarımız. En başından bugüne kadar, şu görüşten bu görüşten demeksizin tamamen objektif bir şekilde muhtarlarımıza eşit durduk. Biz muhtarlarımızın ne istediğini bilmek için bir mekanizma kurduk. Karşımızda seçilmiş ve halkın iradesini temsil eden insanlar var. Bizim yapmamız gereken onların problemlerini çözecek bir mekanizma kurmamız gerekiyordu. Sistemler olmalı ve insanlara bağlı kalmamalı işler. Ben buraya şuanda ilk kez geliyorum. Beni belediyeden birileri buraya getirmeseydi. Ben de yeri bilmiyordum bu da bizim kurumsallığımızı gösteriyor. Bana gelmeden mesele çözülüyorsa başarı yavaş yavaş geliyor demektir” dedi.

“BU ŞEHRE HER ZAMAN LİDERLİK YAKIŞIR”

Büyükakın’dan sonra konuşmasını yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Kocaeli hep rol model olmuştur. Bu şehir Türkiye’nin öncü şehri. Bu şehre her zaman liderlik yakışır. Muhtarhanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını umuyorum.