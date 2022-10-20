İzmit Belediyesi, kadın muhtarları unutmadı

İzmit Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde kadın muhtarları unutmadı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi’nden Sosyolog Burcu Öztürk ve Psikolog Kübra Şıvgın Kara, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar’ı ziyaret ederek Muhtarlar gününü kutladı.



MUHTARLAR ÇOK MEMNUN OLDU

Ziyaretlerde, kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmeleri adına İzmit Belediyesinin yaptığı hizmetler ile ilgili muhtarlara bilgi verildi. Muhtarlara, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çiçekler hediye edildi. Muhtarlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.