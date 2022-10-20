20 Eki 2022 - 17:17- Asayiş G: 20 Eki 2022 - 17:18

Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu köpek tedavi edildi

Karamürsel’de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan sokak köpeği, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi.
Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu köpek tedavi edildi mask

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Karamürsel’de devriye halinde oldukları sırada yaralı halde köpek buldu. Köpek, gerekli muayene ve tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
# yaralı, çevre, jandarma

20 Eki 2022 - 17:17 İHA Kocaeli- Asayiş

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