Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu köpek tedavi edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Karamürsel’de devriye halinde oldukları sırada yaralı halde köpek buldu. Köpek, gerekli muayene ve tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.