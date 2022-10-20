20 Eki 2022 - 17:20- Asayiş G: 20 Eki 2022 - 17:21

Kocaeli’nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 26 kilo tütün ve 4 bin 400 makaron ele geçirildi.
Kocaeli’nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu mask
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirdere Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 26 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 200 boş makaron, bin 200 dolu makaron, terazi ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahsa işlem yapıldı.
# jandarma

20 Eki 2022 - 17:20 İHA Kocaeli- Asayiş

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