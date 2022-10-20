17 yaşındaki kız kendini köprüden attı!

17 yaşındaki genç kız yaşadığı sorunlardan dolayı bunalıma girerek Yeni Cuma köprüsünden kendini attı. Köprünün ucunda oturan genç kızı fark eden vatandaşlar duruma müdahale ederek genç kızı hatasından döndürmeye çalışırken olay yerine polis ekipleri geldi. Tüm müdehalelere rağmen ikna edilemeyen genç kız kendini köprüden aşağı attı. Olay yerinde bulunan polisler genç kızı yukarıdan düşerken tuttu. Sağlık ekipleri genç kıza müdahale ederek hastaneye kaldırdı.