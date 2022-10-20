Büyükakın: Gelecek kadınların omzunda

Yakın zamanda proje eğitim ve istihdam amacıyla kurulan Öncü Kadınlar Derneği (ÖNKADER) bugün Antik Kapı Rerstoran’ında düzenledikleri lansmanla kendilerini tanıttı. Başkanlığını Serpil Büşra Namlı’nın üstlendiği derneğin amacı kadın ve gençliğe yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bilinçli Aileler ve Mesleğinle Hayata Tutun Projesi’nin tanıtıldığı lansmana yönetim kurulu üyeleri Aysun Kocaer, Özlem Soyer, Ömür Şahin ve Füsun Keten’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, İzmit Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Sevcan Tamer, CHP Eski Kadın Kolları Başkanı Sevin Pekyörür, Eski AKP İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın muhtarlar da katıldı.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Büşra Namlı konuşmasında, “Öncü Kadınlar Derneği olarak yıllık projelerimizi hazırladık. Bunun yanında kadınlarımızı ve gençlerimizi ihtiyaç duydukları her alanda yönlendirmeyi yardım etmeyi planladık. 3 yeni projemiz var. Bunlardan ilki Mesleğinle Hayata Tutun Projesi, bu projenin amacı okula gitmeyen çocuklarımız ve maddi sıkıntılar nedeniyle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan çocuklarımız olacak. Çocukların ilgi alanlarına meslek eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Bilinçli Aileler Eğitimi Projesiyle mutlu aileler oluşturmak istiyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğretimi gören öğrencilerin ailesine eğitimler vererek bilinçli aileler oluşturmayı düşünüyoruz. 3’üncü projemiz ise Evdeki İş Gücü, çeşitli nedenlerle evlerden çıkamayan kadınların evde yaptığı el emeklerini ekonomik anlamda güçlendirilmesi ve ailelerine yardım amaçlı, çalışmaya özendireceğimiz bir projemiz olacak. Bize yolumuzda destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

“KOCAELİ HER ŞEYİN İLKİNİ YAPAR”

Kocaeli Dernek Platformu Başkanı Sevcan Taner, “STK’ların amacı insanlara ve tüm canlılara yardım etmektir. Kocaeli çok güçlü bir şehirdir her şeyin ilkini yapar bugün de bir ilk var karşımızda. Ben çok genç yaşta dernek kurdum fakat iddialı ve cesurdum. Faydalı işler yapmayı amaçladım. Geliştim ve ufkum açıldı. 93 yılından beri yaptığım TV programlarında da hep bunları andım. Buradaki arkadaşlarımın hepsi birer STK kahramanı. Yine varsa böyle amaçları olanları hep destekleyelim. Birleşmemiz gerek hep destek vermeliyiz. Ben her zaman yanlarındayım” dedi.

“GELECEK KADINLARIN OMZUNDA”

Taner’in ardından konuşan Doç. Dr. Figen Büyükakın: “Toplumun en küçük yapı taşı aile ailenin temel taşlarından birisi de kadındır. Kadına yönelik her türlü faaliyeti desteklerim. Eğitim çok önemli, kadın insansa erkekler insan oğludur. Gelecek için önce kadınlarımızın eğitiminden veya kadınlarımızın çocuklarını nasıl eğittiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Biz Türk kadını olarak daha şanslı bir toplumuz bizim Nene Hatunumuz var, dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkını Atatürk Türk kadınına verdi. Bunun kıymetini bildik mi orası tartışılır. Biz de öncü olmak için öncü kadınlar olarak burada toplandık. Aynı şekilde atık konusu da çok önemli. Hepinizin bildiği üzere bir kelebek etkisi var. Burada atılan küçücük bir adım dünyaya öncü olabiliyor. Gelecek kadınlarımızın omzunda yükselecektir” dedi.