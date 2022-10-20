Vali Yavuz: Muhtarlara olan ilgim artıyor

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarhane açılışının ardından 19 Ekim Muhtarlar Günü programı dolayısıyla Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz muhtarlara olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde muhtarlara olan değerin arttığının altını çizdi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç ve yönetimi, İzmit Muhtarlar Derneği Kadir Kızıl ve 12 ilçeden gelen muhtarlar katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Programda konuşmasını gerçekleştiren Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Odlukaya: “Muhtarlar yerel yönetimlerin, devletin kurumlarıyla köprü kurar. Vatandaşlarımızın sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşması için çalışır. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa Büyükşehir yanımızda oldu. Her yıl periyodik olarak hijyen ve kırtasiye ihtiyacımız, etkinliklerimizde hep destekçimiz oluyor. 472 muhtara sağlanan bilgisayar desteği muhtarlarımızı teknoloji ile buluşturdu. Mahallemizin sorunlarını ve taleplerini muhtar interaktif sistemle muhtarlıklara gitmeden sorunları çözebiliyoruz. Muhtarhane’miz hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK HESAPLARI KENARA BIRAKACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadelere yer verdi: “Yola hep birlikte çıktık. Bu zaman içerisinde aramızdan bazı arkadaşlarımız ayrıldı. Onları da anmak istiyorum. Nasihat almak isteyen ölümden nasihat alsın. Bu hayat fani öyle ya da böyle hepimiz ölümü tadacağız. Şuanda burada oturan muhtar arkadaşlarımız ve burada oturmayanlarla birlikte 472 tane muhtarımız var. Biz hizmet makamındayız. Hizmet ve emanete sahip çıkmak için yolumuzda yürümek zorundayız. Küçük hesapları bir kenara bırakacağız. Çocuklarımıza daha güzel bir miras bırakmak için çalışacağız. Muhtarlar gününüzü kutluyorum.”

“MUHTARLARA İLGİM ARTIYOR”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuşmasında, “Muhtarlık kurumumuzdan beklentilerimiz değişiyor. Bu değişen ve dönüşen dünyada görev tanımlarımız yeniden adlandırılıyor. Dolayısıyla daha çok vatandaşa yakın ve daha hizmetkar oluyoruz. Giderek hepimiz bu değişime ayak uyduruyoruz. Türkiye çok büyük değişim ve dönüşüme uğradı. Bugün Türkiye değişimleriyle daha iyi bir noktadadır. 34 yıldır bu mesleği yapan birisi olarak. Geçmişte hangi sorunlarla yüzleşiyorsunuz ve bugün hangi sorunlarla yüzleşiyorsunuz biliyoruz. Daha önce gördüğünüz sorunlarla şimdi karşılaşmıyorsunuz. Muhtarlık kurumlarına olan ilgim her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere olan değer artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi rol model olabilecek bir Büyükşehir Belediyesidir. Çok teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun” dedi.