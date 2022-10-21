Bakan danışmanından Dilovası’na ziyaret

İlk ziyaretini Dilovası Kaymakamlığı’na yapan Çavuşoğlu, burada Kaymakam Kubilay’la, Dilovası hakkında bir süre sohbet etti. Ziyarette, Başkan Şayir’de belediye çalışmaları hakkında Çavuşoğlu’na bilgiler verdi. Ayrıca günün anısına Kaymakamlık hatıra defterini dolduran Çavuşoğlu’na Kaymakam Kubilay tarafından hediye takdim edildi.
ÇAVUŞOĞLU, GİLEM’İ BEĞENDİ
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri olan Çavuşoğlu, daha sonra Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen GİLEM marka el dokuma kilimleri yerinde inceleyen Çavuşoğlu, Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ürünleri tek tek inceleyen Çavuşoğlu, üretilen GİLEM marka el dokuma kilimleri çok beğendiğini dile getirerek Kooperatif Başkanı Özsu ve ekibine başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.