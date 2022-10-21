21 Eki 2022 - 09:28- Gündem G: 21 Eki 2022 - 09:29

Bakan danışmanından Dilovası’na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu Dilovası’na gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bakan danışmanından Dilovası’na ziyaret mask
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İlk ziyaretini Dilovası Kaymakamlığı’na yapan Çavuşoğlu, burada Kaymakam Kubilay’la, Dilovası hakkında bir süre sohbet etti. Ziyarette, Başkan Şayir’de belediye çalışmaları hakkında Çavuşoğlu’na bilgiler verdi. Ayrıca günün anısına Kaymakamlık hatıra defterini dolduran Çavuşoğlu’na Kaymakam Kubilay tarafından hediye takdim edildi.

ÇAVUŞOĞLU, GİLEM’İ BEĞENDİ

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri olan Çavuşoğlu, daha sonra Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen GİLEM marka el dokuma kilimleri yerinde inceleyen Çavuşoğlu, Dilovası Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özsu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ürünleri tek tek inceleyen Çavuşoğlu, üretilen GİLEM marka el dokuma kilimleri çok beğendiğini dile getirerek Kooperatif Başkanı Özsu ve ekibine başarılar diledi.

# Kadın, Dilovası

21 Eki 2022 - 09:28 - Gündem

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