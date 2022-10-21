21 Eki 2022 - 09:55- Eğitim G: 21 Eki 2022 - 09:56

KOSTÜ için yeni hat ve ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitime başlayan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi için ek seferler düzenleme kararı aldı

KOSTÜ için yeni hat ve ek sefer mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ekim ayı itibariye örgün eğitime başlayan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ek seferler düzenleme kararı aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşların ulaşım imkânlarından faydalanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı başında örgün eğitime başlayan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin yolcu sayıları artış gösterince ek sefer planlaması yapıldı.

2 HAT KURULDU

Bölgede bulunan vatandaşlara ve okulda eğitim gören öğrencilere hizmet etmek amacıyla bölgede hizmet veren özel halk otobüsleri okul giriş ve çıkış saatlerinde 651 Yeniköy İzmit (Eskiyol), 652 Yeniköy-İzmit (Yeniyol) ve 662 Sepetlipınar- İzmit hatlarıyla 10 dakika aralıklarla ve ihtiyaç dâhilinde daha kısa süreyle İzmit-Yeniköy ve Yeniköy-İzmit istikametinde karşılıklı olarak hizmet veriyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibariyle bölgede hizmet veren 650 Havuzlubahçe- Yeniköy- İzmit ek seferlerine başladı. Ayrıca yeni açılan 650S M.K.E-Sepetlipınar-KOSTÜ-İzmit hattıyla beraber yeni kurulan 650K Kirazlıkent–Yeniköy-KOSTÜ-İzmit Hattı da hizmete alındı.

10 DAKİKA ARAYLA SEFER

Sabah 10 dakika aralıklarla ve gün içerisinde yarım saatte bir olmak üzere İzmit ve Yeniköy yönünde karşılıklı olarak hizmet vermeye başladı. Araç güzergâh ve sefer saatlerine ulaşmak için https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/hatlar veya https://e-komobil.com/index.php elektronik adreslerinden bilgi alınabiliyor.

# Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sağlık, Araç, Okul

21 Eki 2022 - 09:55 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.186.055 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bin 61 erkek personele “Kadına El Kalkamaz” eğitimi verildi mask
Bin 61 erkek personele “Kadına El Kalkamaz” eğitimi verildi
Aile Akademesi’nde eğitimler başladı mask
Aile Akademesi’nde eğitimler başladı
Kocaeli BİLNET Kitap Fuarında Ahmet Ümit öğrencilerle buluştu mask
Kocaeli BİLNET Kitap Fuarında Ahmet Ümit öğrencilerle buluştu
Prof. Dr. Demir: Her zaman her soruyu sormakta özgürsünüz mask
Prof. Dr. Demir: Her zaman her soruyu sormakta özgürsünüz
4. sınıf velileri, öğrenci sıralarına oturup derse katıldılar mask
4. sınıf velileri, öğrenci sıralarına oturup derse katıldılar
KOÜ öğrencileri yerlerde! mask
KOÜ öğrencileri yerlerde!
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL