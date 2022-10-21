KOSTÜ için yeni hat ve ek sefer

Ekim ayı itibariye örgün eğitime başlayan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ek seferler düzenleme kararı aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşların ulaşım imkânlarından faydalanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı başında örgün eğitime başlayan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin yolcu sayıları artış gösterince ek sefer planlaması yapıldı.

2 HAT KURULDU

Bölgede bulunan vatandaşlara ve okulda eğitim gören öğrencilere hizmet etmek amacıyla bölgede hizmet veren özel halk otobüsleri okul giriş ve çıkış saatlerinde 651 Yeniköy İzmit (Eskiyol), 652 Yeniköy-İzmit (Yeniyol) ve 662 Sepetlipınar- İzmit hatlarıyla 10 dakika aralıklarla ve ihtiyaç dâhilinde daha kısa süreyle İzmit-Yeniköy ve Yeniköy-İzmit istikametinde karşılıklı olarak hizmet veriyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibariyle bölgede hizmet veren 650 Havuzlubahçe- Yeniköy- İzmit ek seferlerine başladı. Ayrıca yeni açılan 650S M.K.E-Sepetlipınar-KOSTÜ-İzmit hattıyla beraber yeni kurulan 650K Kirazlıkent–Yeniköy-KOSTÜ-İzmit Hattı da hizmete alındı.

10 DAKİKA ARAYLA SEFER

Sabah 10 dakika aralıklarla ve gün içerisinde yarım saatte bir olmak üzere İzmit ve Yeniköy yönünde karşılıklı olarak hizmet vermeye başladı. Araç güzergâh ve sefer saatlerine ulaşmak için https://www.kocaeli.bel.tr/tr/main/hatlar veya https://e-komobil.com/index.php elektronik adreslerinden bilgi alınabiliyor.