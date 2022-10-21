21 Eki 2022 - 10:25- Ekonomi G: 21 Eki 2022 - 10:27

Motorine bu kez de indirim geliyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da zam veya indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamların ardından bu kez de gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

Motorine bu kez de indirim geliyor mask

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da sürekli değişkenlik yaşanıyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor. Benzin ise aynı fiyattan satılmaya devam edecek.

21 Eki 2022 - 10:25 - Ekonomi

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