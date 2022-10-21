Motorine bu kez de indirim geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında da sürekli değişkenlik yaşanıyor.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Geçtiğimiz hafta art arda gelen zamlardan sonra bu kez ise vatandaşları bir nebze olsun rahatlatacak bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor. Benzin ise aynı fiyattan satılmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.