21 Eki 2022 - 11:01- Gündem G: 21 Eki 2022 - 11:02

Mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 4 noktada oluşturulan mobil atık getirme merkezlerinin sayısı 10’a yükseldi.
Mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor mask
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Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 4 noktada oluşturulan mobil atık getirme merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Körfez Belediyesi ile birlikte kentin belirli noktalarına 6 mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Hereke, İlimtepe ve sahil bölgelerine koyulan 6 yeni ünite ile birlikte mobil atık getirme merkezlerin sayısı 10’a yükseldi.
# Büyükşehir Belediyesi, Atık

21 Eki 2022 - 11:01 İHA Kocaeli- Gündem

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