Mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 4 noktada oluşturulan mobil atık getirme merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Körfez Belediyesi ile birlikte kentin belirli noktalarına 6 mobil atık getirme merkezi yerleştirdi. Hereke, İlimtepe ve sahil bölgelerine koyulan 6 yeni ünite ile birlikte mobil atık getirme merkezlerin sayısı 10’a yükseldi.