21 Eki 2022 - 11:02- Spor G: 21 Eki 2022 - 11:03

Geleceğin sporcuları bu salonlarda ter dökecek

Çayırova Belediyesi’nin geleceğin sporcularını yetiştireceği kış dönemi spor okullarında kayıtlar başladı.
Geleceğin sporcuları bu salonlarda ter dökecek mask
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Kış spor okullarında 7 farklı branş bulunuyor. Spor okullarında; basketbol, karate, cimnastik, kickboks, futbol, voleybol ve halk oyunları branşları yer alacak. Kayıt döneminin ardından kasım ayının ilk haftasında kış dönemi spor okullarında eğitime başlanacak. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak ve onlara spor bilinci aşılamak için yapılan çalışmalar Çayırova’yı spor kenti hedefine ulaştırıyor.
# Futbol

21 Eki 2022 - 11:02 İHA Kocaeli- Spor

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