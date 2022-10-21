Kaza, Darıca ilçesi Battal Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Sokak’tan Battal Gazi Caddesi’ne dönüş yapmakta olan tahta yüklü traktörün römorku devrildi. Römorktan saçılan tahtalar, o sırada caddede seyir halinde olan 34 DAY 924 plakalı servis aracına da zarar verdi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, yolu bir an önce trafiğe açabilmek için saçılan onlarca tahtayı vatandaşlarla birlikte elleriyle topladı. Ekiplerin çalışmalarıyla birlikte tahtaların ve araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
21 Eki 2022 - 11:03- Asayiş Güncelleme: 21 Eki 2022 - 11:04
Traktörün römorku devrildi!
Kocaeli’de sokaktan caddeye dönüş yapan traktörün römorku devrildi. Römorktan saçılan tahtalar bir servis aracına zarar verirken, polis ekipleri ve vatandaşlar yolu açabilmek için onlarca tahtayı elleriyle topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.