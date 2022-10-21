"Büyükşehir Belediyesi pilates topunun derdine düşmüş”

Tarhan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’de en borçlu belediye olarak nam salmış durumda. Büyükşehir’in Hazine'ye olan toplam 4 milyar 635 milyon TL'lik borcunun 3 milyar 397 milyon TL’si ‘Anapara’, 1 milyar 238 milyon TL’si ise ‘Diğer’ kalemine yazıldığına dair veriler de geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Borç Yönetimi Raporunda yer alıyor. Kocaeli’de başta ulaşım olmak üzere çözüm bekleyen bir çok sorun varken, Büyükşehir Belediyesi spor malzemeleri alımı adı altında pilates malzemeleri almak için 17 Ekim’de ihaleye çıkmış.” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin aralarında 4 bin 500 adet pilates topu, 30 bin adet atlama ipi, sırt çantası, su matarası, 6 bin 400 adet pilates bandı, 5 bin adet pilates minderi gibi 17 ayrı kalemde toplam 141 bin 6000 adet pilates malzemesi alımı için ihale açtığını söyleyen Tarhan, “Kentin onlarca sorunu çözülmeyi beklerken, insanların evine ekmek götüremediği böyle bir dönemde, mutfaklar yangın yerine dönmüşken, Büyükşehir Belediyesinin spor malzemesi adı altında, pilates malzemesi alımı ihalesine çıkılması kabul edilemez.” diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesini sert bir dille eleştirdi.