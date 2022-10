İPhone 14 Hepsi Burada Reyonlarında

Android ve İOS işletim sistemine sahip olan ve günümüz şartlarında telefon olmaktan çıkıp cep bilgisayarı haline gelen yeni nesil telefonlar her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Dünya genelinde kullanılan İPhone, yeni modellerle kullanıcısına yeni özellikler sunuyor. Yeni modeller daha hızlı ve hafıza kapasitesi daha fazladır. İPhone 14 Pro Max kapasite açısından oldukça yüksektir ve 1TB hafızaya sahiptir.

Amerika menşeili olan İPhone ilk dokunmatik ürünü 2007 yılı itibariyle piyasaya sundu ve 3G teknolojisini dünyaya tanıttı. Sanal klavye, internet bağlantısı, kamera ve sesli görüşme gibi bir araya gelmesi imkansız gibi görünen özellikler İPhone’da bir araya geldi. İPhone 4 modeli ile birlikte wifi, çift kamera ve multimedya gibi özellikler cihaza eklendi. İPhone 5 3D touch özelliği ve siri sesli komut özelliği yer aldı.

İPhone Telefon Özellikleri Hakkında

Multimedya özelliğinin artması ile birlikte cihazın ekran genişliği de arttı. İPhone 5 ile birlikte ekran biraz daha uzadı. A6 işlemci cihazın daha da hızlanmasında etkili oldu. Ram özelliği de artmıştı. Ayrıca 5’inci nesil İPhone’de renk seçeneği daha fazlaydı. A7 işletim sisteminde parmak izi kontrol sistemi yer alıyordu.

İphone’nin 6’ıncı serisinde A8 işlemci kullanıldı. Dokunmatik özelliğin yanı sıra İOS-9 işletim sistemi kullanıldı. Daha sonraki modellerde toz ve suya dayanıklılık gibi özellikler eklendi. Kamera zom özelliği, hafıza kapasitesi, fusion çip ve bionik çip gibi özellikler eklendi. Ekranın genişliği 4.7 inçten 6.7 inçe kadar çıktı ve fonksiyonel özelliği artırıldı. Hızlı şarj İPhone 11 ile birlikte kullanılmaya başlandı. İPhone 12’de ise yüksek ses kalitesi dikkat çekiyor.

İphone 14 Gelişimin Son Halkası

Yeni İPhone 14, plus, pro ve pro max modelinde ise 4 renk seçeneği var. Plus modeli biraz daha geniş ve hafızası biraz daha yüksek. Bu modelde loş ışıkta çekim ve trafik kazasını önceden tespit etme gibi etkili özellikler yer alıyor. Hafıza kapasitesi de 128, 256, 512 GB, 1TB’dir. 14.67cm uzunluk, 7.15cm genişlik, 7.8mm derinlik özelliğine sahip telefonun kenarları ovaldir. Ağırlığı 172 gramdır. Plus modelinin ağırlığı ise biraz fazladır ve 203 gram’dır.

İPhone 14 ekran genişliği ise 6.1 inç’tir ve süper retina özelliğine sahiptir. Çözünürlük 2532x1170’tir. İPhone Plus modelinin ekran genişliği ise 6.7 inçtir ve bu modelin ekranı da süper retina’dır. 2778x1284 çözünürlüklü Plus model biraz geniş görünümlüdür. Ayrıca Plus’un hafızası 512GB’tır. HDR ekran özelliğinin yanı sıra haptic touch özelliği ve true ton özelliği maksimum görüntü kalitesi sunuyor.

İPhone 14, Plus, Pro ve Pro Max serisine sahiptir. Pro ve Pro max özellik bakımından dah. a gelişmiş modellerdir. 6GB ramlı bu ürün geniş açılı 12Mp kamera özelliği ile dikkat çekiyor. İPhone 14’te de Apple A15 Bionic işlemci kullanılıyor. İOS 16 işletim sistemiyle çalışan cihazın batarya kapasitesi 4325 mAH’tır.

