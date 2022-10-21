Altın Yatırımcılarına Goldeum (GOUM) Coin Müjdesi!

Dubaili iş insanı Mohammed Al Aybar’ın sahibi olduğu Goldeum şirketi, altın yatırımcılarını hedefleyen güçlü bir projenin müjdesini verdi. Goldeum şirketi, altın yatırımcılarını mutlu edecek güçlü bir projeyi kripto para piyasasına sürmeye hazır olduklarını açıkladı. Mohammed Al Aybar: “Altın yatırımcıları için güçlü ve kar odaklı bir projeyi kripto piyasasına sunmaya hazırız. Çok kısa bir süre içerisinde Goldeum (GOUM) Coin’i çok sık duymaya başlayacaksınız.” sözlerini sarf etti.

Altın endeksli yapısı ile kripto para piyasasına öncülük etmesi hedeflenen Goldeum (GOUM) Coin, Ethereum Marge altyapısıyla ve proje detaylarıyla öne çıkıyor. Projenin kurucu ismi Dubaili iş insanı Mohammed Al Aybar, Goldeum Coin (GOUM)’in hem kripto para hem de altın piyasasına öncülük edeceğini dile getirmektedir. Goldeum (GOUM) Coin lansman gecesine basın açıklaması yapan Aybar: “Goldeum (GOUM) Coin, altın yatırımcıları için fark yaratacak çalışmaların sadece başlangıcı” dedi.

Goldeum (GOUM) Coin ve altın ilişkisi gündemde!

19 Ekim tarihinde gösterişli bir lansman partisiyle Goldeum (GOUM) Coin’i kullanıcılar ile buluşturan Goldeum şirketi, proje detaylarıyla ilgili merak edilen detayları da paylaştı. Goldeum (GOUM) Coin projesinin, Ethereum Marge altyapısına sahip olan ve yanı zamanda altına endeksli yapısıyla öne çıktığı açıklandı. Altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren Goldeum Coin (GOUM) projesinin, altını 1 ons değerinde takip eden bir Stabil coin türü olduğu da belirtildi.

Yapılan açıklamalara göre, Goldeum (GOUM) Coin’in özellikleri arasında yer alan pek çok avantajın yer aldığı vurgulandı. Basın mensuplarına sunulan açıklamada yer alan özellikler şu şekildedir;

1 Goldeum (GOUM), 1 ons altına eş değerdir.

Altın ve altın bazlı her yatırım için Goldeum (GOUM) Coin tercih edilebilir.

Ethereum Marge altyapısı sayesinde Goldeum (GOUM) Coin, çevreci bir protokole sahiptir.

Goldeum (GOUM) Coin, altın yatırımcılarına dijital dünyada altın muhafaza etme imkanı sunmaktadır.

Goldeum (GOUM) Coin sayesinde yatırımcılar, altın yatırımlarını minimum risk ve maksimum kar ile sürdürülebilir kılabilecektir.

Goldeum (GOUM); Coinmarket, Pancake swap, Gate.io, Skybit Pro aracılılığıyla kolayca satın alınabilmektedir.