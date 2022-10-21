21 Eki 2022 - 11:54- Asayiş G: 21 Eki 2022 - 11:56

Erkan Azeri’nin acı günü

MHP eski MYK üyesi Erkan Azeri’nin annesi Rabiye Azeri hayatını kaybetti.

Erkan Azeri’nin acı günü mask

MHP’de uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem MHP MYK üyesi olan Erkan Azeri’nin annesi Rabiye Azeri hayatını kaybetti. Rabiye Azeri’nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Darıca Hz. Hamza Camii’nden kaldırılarak Nene Hatun Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

21 Eki 2022 - 11:54 - Asayiş

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