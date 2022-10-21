İmamlara, esnaflara muhtarlara uyum eğitimi verilecek

Kentimizde geçici olarak bulunan düzensiz göçmenlerin toplumsal uyum, eğitim ve yapılacak diğer çalışmaların ele alındığı ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü İl Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk Türkiye’de ve Dünyada göç konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ülkemizde toplam 5.3 milyon yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu ifade eden Kavuk, bu vatandaşların 3.7 milyonunun Suriye Uyruklu olduğunu ifade etti.

“917 KİŞİ ULUSLARARASI KORUMA İLE İLİMİZDE”

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi, “Kocaeli’de aktif ikamet izniyle toplam 14 bin 684 yabancı ikamet etmektedir. İlçelere göre dağılımda İzmit ilçesinde 3 bin 326, Başiskele ilçemiz 2 bin 295, Gebze ilçemiz 2 bin 225 kişiyle en yoğun ilçelerimizi oluşturmaktadır. Suriye 2 bin 289, Azerbaycan 985, Kuveyt 930 kişiyle en yoğun uyrukları oluşturmaktadır. 917 yabancı ilimizde uluslararası korunma başvurusunda bulunmuştur. İzmit ilçemiz 327, Gebze 147, Darıca ilçemiz ise 79 kişiyle en yoğun ilçelerimizi oluşturmaktadır. Kocaeli’de 24 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçici koruma il kayıt işlemlerine tamamen kapatılmıştır. Kocaeli’de 56 bin 607 geçici koruma kapsamında Suriye uyruklu yabancı bulunmaktadır. Gebze 14 bin 162, Darıca 10 bin 334, İzmit ilçemiz 5 bin 782 kişiyle en yoğun ilçelerimizi oluşturmaktadır.”

70 BİN 861 YABANCI KOCAELİ’DE

Sunumların ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz kentimizde bulunan yabancı uyruklı vatandaşlar ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz konuşmasında, “İlimizde 3 ayrı birimde yabancılara yönelik hizmet vermektedir. Kentimizde ikamet eden toplam 70 bin 861 yabancı bulunmakta. Gündoğdu geri gönderme merkezinde şimdiye kadar toplam 5 bin 126 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Üniversite öğrencilerine uyum eğitimi, kanaat önderleri bilgilendirme toplantıları, Muhtarlar toplantısı, İstişare toplantıları, özel gün ve haftalar olmak üzere 59 ayrı program düzenlenmiştir. Bu toplantılarda uyum eğitimi verilmiştir. 26 bin yabacıya sosyal uyum ve yaşam eğitimi verilmiştir. İlimizde 7 bin 500 civarında yabancıya eğitim verilmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKLERE UYUM EĞİTİMİ ARTACAK”

Vali Yavuz konuşmasının devamında, “Özellikle eğitim çağındaki yabancıların eğitim kurumlarında eğitilmesi, Türki dilini, kültürünü ve medeniyetini öğrenmeleri, faydalı birer vatandaş olarak yetiştirilmeleri için valiliğimiz tarafından gerekli tedbir alınmakta olup 13 bin 500’ün üzerinde eğitim çağındaki yabancı eğitim görmekte. Göç idaresinin talimatları ile uyumun iki taraflı bir süreçten meydana geldiği sadece yabancılara yönelik eğitim vermek değil diğer vatandaşlara da uyum eğitimi konusunda çeşitli bilgilendirme yapılması gereği ortadadır. Bundan sonraki süreçte öğrenciler, imamlar, esnaflar ve muhtarlar başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik eğitim faaliyetlerimizi ve sunumlarımızı arttırmayı hedeflemekteyiz.

“KAŞIK İLE VERİP SAPI İLE GÖZÜNÜ ÇIKARMAMALIYIZ”

Düzensiz göç bir sonuçtur ama işgal nedendir. O yüzden önce faillere dönüp bu işim müsebbibi sizsiniz demek gerekir bunu yapan da batılılardır. İşgalciler bir de dönüp bizi suçlama yüzsüzlüğü içine giriyor. Geri dönüşler hızlanıyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyetinin almış olduğu tedbirler yerinde. Gönüllü geri dönüşleri Türkiye Cumhuriyeti sağlamak için gayret etmesi lazım. 10 yıl evinizde misafir ettiğini kişilerin size düşman olarak dönmeleri akıl işi değildir. Evinize misafir alıyorsanız misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamayı ve onların sizi sevmesine ve kardeşlik hukukunun geliştirilmesine katkı sunmanız gerekmektedir. Eskişehir’de güzel bir söz vardır. Biz insanlara kaşık ile yemek verip sapı ile gözünü çıkardığımızda insanların gönüllerini alamayız.

“İNSANİ ŞARTLARDA EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAMAK ULUSAL ÇIKARDIR”

Gönüllerini alamadığımızda yaptığımız fedakarlıkların bir anlamı olmaz. Hepinizden beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatlerinin korunması. Ülkemizdeki misafirlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini sevmelerini sağlamak. İnsani koşullarda ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim ulusal çıkarımızdır. Irkçılığı pompalayan hiçbir yaklaşımın bu ülkenin ulusal menfaatlerine hizmet etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Avrupa’da inanılmaz bir ırkçılık hat safhada. Bunun sonuçlarını hepimiz biliyoruz.

“MİSAFİR EV SAHİBİ GİBİ DAVRANAMAZ”

Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz başkası gibi olmayız, farklıyız. Biz gözyaşı silmeye devam edeceğiz. Allah bize büyük bir nimeti bu yüzden bahşediyor. Medeniyetimizden aldığımız güç ile yolumuza devam edeceğiz. Misafir ev sahibi gibi davranamaz. Misafirlerimizin de bu ülkede misafir olduklarını unutmamaları, bu toplum hassasiyetlerine, yaşam biçimine saygılı olmaları, kimseyi huzursuz etmeden yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini bilmekteyiz. Bu nedenle uyum çalışmaları başta olmak üzere birçok konuya değiniyor alınan kararları kararlılıkla uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.