Pastacılardan zamlara karşı ‘kooperatif’ önlemi

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 7,5 liradan 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı. Türkşeker ise şeker fiyatlarına yüzde 8 oranında zam yaptı. Gelen zamların ardından pasta imalatının maliyetlerinde artış yaşandı. Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada esnafın fahiş fiyatlara karşı zor şartlar altında kaldığını ifade ederek çareyi Temin Tevzi Kooperatifi kurarak bulacaklarını açıkladı.
“BUGÜN ALDIĞIMIZI YARIN ALAMIYORUZ”
Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, “Süt ve şekere gelen zam tabi ki bizi kötü etkiledi. Esnaf malzeme tedarikleri konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle süte gelen zam pasta fiyatlarını yüksek oranda etkiliyor. Fiyatlar sürekli artıyor, her şeye zam geldi. Bugün aldığımız malı yarın alamıyoruz. Pasta fiyatlarında artış söz konusu oldu. Biz de Pastacılar Odası olarak buna çözüm yolu bulmakla meşgulüz. Yakın zamanda yeni bir kooperatif kuruyoruz. Üretim merkezlerinden daha ucuza satın alabileceğimiz ve kendi tedariklerimizi sağlayacağımız Temin Tevzi Kooperatifimizi kuruyoruz. Üretici işletmelerimiz için hammadde dayanışması olacak. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Fahiş fiyatların üstesinden bu şekilde geleceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.