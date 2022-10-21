21 Eki 2022 - 20:30- Gündem

Pastacılardan zamlara karşı ‘kooperatif’ önlemi

Süt ve şekere gelen zammın ardından pasta imalatının maliyeti de yükseldi. Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, gazetemize özel yaptığı açıklamada, fahiş fiyatların üstesinden ‘Temin Tevzi Kooperatifi’ kurarak geleceklerini açıkladı

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Pastacılardan zamlara karşı ‘kooperatif’ önlemi mask

Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 7,5 liradan 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı. Türkşeker ise şeker fiyatlarına yüzde 8 oranında zam yaptı. Gelen zamların ardından pasta imalatının maliyetlerinde artış yaşandı. Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada esnafın fahiş fiyatlara karşı zor şartlar altında kaldığını ifade ederek çareyi Temin Tevzi Kooperatifi kurarak bulacaklarını açıkladı.

“BUGÜN ALDIĞIMIZI YARIN ALAMIYORUZ”

Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, “Süt ve şekere gelen zam tabi ki bizi kötü etkiledi. Esnaf malzeme tedarikleri konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle süte gelen zam pasta fiyatlarını yüksek oranda etkiliyor. Fiyatlar sürekli artıyor, her şeye zam geldi. Bugün aldığımız malı yarın alamıyoruz. Pasta fiyatlarında artış söz konusu oldu. Biz de Pastacılar Odası olarak buna çözüm yolu bulmakla meşgulüz. Yakın zamanda yeni bir kooperatif kuruyoruz. Üretim merkezlerinden daha ucuza satın alabileceğimiz ve kendi tedariklerimizi sağlayacağımız Temin Tevzi Kooperatifimizi kuruyoruz. Üretici işletmelerimiz için hammadde dayanışması olacak. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Fahiş fiyatların üstesinden bu şekilde geleceğiz” dedi.
# esnaf

21 Eki 2022 - 20:30 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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