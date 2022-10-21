21 Eki 2022 - 16:40- Gündem G: 21 Eki 2022 - 16:44

Gıda ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gıda ürünleri satın alınacaktır

21 Eki 2022 - 16:40 - Gündem

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