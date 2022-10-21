Derince Belediyesi'ne ait 7500 m² alan kiraya verilecek

1- Hüküm ve Tasarruf hakkı Derince Belediyesinde olan Çavuşlu Mahallesi 560 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7500m² lik kısmında 2100m² kapalı, 5850m² açık kullanım alanlı çelik konstrüksiyon yapı, Mısır Kurutma Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ve Süt Pastorizasyon Tesisi olarak kullanılmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

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