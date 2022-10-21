Sıfır Atık Belgeseli NTV ekranlarında  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ekosistemin doğal dengesinin bozulduğuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali’nin yankıları sürüyor. Festivale ulusal medyada destek veren NTV, festival öncesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ormanya’da, ünlü isimlerin katıldığı Sıfır Atık Kampı’nı çekerek belgeselleştirdi.

22 EKİM CUMARTESİ AKŞAMI NTV EKRANLARINDA

Belgeselde; oyuncu Engin Altan Düzyatan, sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, Maceraperest program yapımcısı Orkun Olgar, NTV Yeşil Ekran Sunucusu Buse Yıldırım, sunucu ve Klarnet Virtüözü Serkan Çağrı, Sunucu-Oyuncu Esra Gezginci, Orman Lezzetleri ekibi Murat Akay ve Çağatay Mutlu’nun yanı sıra, Doç. Dr. Rana Atabay, UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay ve Su Uzmanı Doç. Dr Aslıhan Kerç gibi konunun uzman isimleri yer aldı. Belgeselde görev alan söz konusu kadro, kampta doğada atıksız ve çok az tüketerek nasıl yaşanabileceğini deneyimledi. Bu önemli belgesel 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.30’da NTV ekranlarından yayınlanacak.

SETTE KEYİFLİ ANLAR

Engin Altan Düzyatan ve Orkun Olgar’ın Atlı sahneleri, Alp Kırşan’ın Kano ve Sportif olta balıkçılığı sahneleri, Orman Lezzetlerinin atıksız yemek çekimleri ve Serkan Çağrı’nın kamp ateşinde sürpriz klarnet dinletisi ile sette keyifli anlar yaşandı.

SIFIR ATIK PROJESİ’NİN DOĞAYA KATKILARI VURGULANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Sıfır Atık Festivali” kapsamında çekilen Belgesel’de Sıfır Atık projesi her yönüyle anlatılarak geri dönüşüm ve çevre duyarlılığına dikkat çekildi. Atıkların depolanmasının çevreye olumsuz yönde etkilerinin olduğu, geri dönüştürülmesi durumunda ise ekonomiye olumlu katkılarının olacağı ve Sıfır Atık Projesi’nin ekonomiye kazanımlarına vurgular yapıldı. Belgesel boyunca doğada az atık üreterek nasıl yaşanacağı ve kamp yapılacağı hakkında içeriklere yer verildi.