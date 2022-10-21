Serdar Bozat yeniden Tavşanlı’da

İlimizin başarılı file bekçilerinden Serdar Bozat geride bıraktığımız sezon grup şampiyonluğu yaşadığı, BAL baraj maçında Altınova Belediyespor’a şanssız bir şekilde 2-1 mağlup olarak Süper Amatör Lig’de kaldığı Negmar Tavşanlı Belediyespor ile yeniden anlaştı. Yeni sezonda BAL takımlarından Yuvacıkspor ile söz kesen ancak yeni gelişmeler gerçekleşince siyah beyazlı kulübe teşekkür eden Serdar, Tavşanlı ekibi yarım kalan işi tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Son derece yetenekli bir kaleci olan 26 yaşındaki kaleci Saraybahçespor, İzmit Belediyespor, Kullar 1975, Sapanca Akademi, Sakarya Kırkpınar ve Hendek Yenimahalle takımlarının da kalelerini korudu.