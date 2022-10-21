Kaymakam Kubilay'dan KOGACE’ye ziyaret

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününüzü kutladı. Kaymakam Kubilay’ı KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Öziri, Yönetim Kurulu Üyeleri Boran Kayalar, Ayşe Aydın ve Burcu Nazlı karşıladı. Ziyarette Türkiye Spor Yazarları Basın Sorumlusu Vedat Tekin ve Gazeteci Cihat Polat da hazır bulundu.

“ÇOK GÜZEL HEDEFLERİMİZ VAR”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, ziyarette yaptığı açıklamada “21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Dilovası’na geçen yıl atandım. Daha önce Mersin, Sinop, Sivas gibi illerde görev yaptım. Dilovası’nı tabi yeni yeni tanıyoruz. İlçede çok güzel proje hedeflerimiz var. Her OSB’den 10 bin kitap bağışı alıp 52 bin hanemize ulaştıracağız. Bu kitaplar tabi MEB ve Kültür Bakanlığının tavsiye ettiği kitaplar olacak. Kitapları, gençlere, öğrencilere ve her eve göndermeye çalışacağız. Kitap okuma günleri yapacağız kent meydanında. Belli yazarları ve tanınmış kişileri söyleşide ağırlayacağız. 20 bin kitabı şimdiden dağıttık” diye konuştu.

“HER OSB’YE İŞKUR HİZMET NOKTASI”

İstihdam konusuna da özel olarak eğildiklerini ifade eden Kaymakam Dr. Kubilay, “İŞKUR İl Müdürlüğümüzle irtibata geçerek her OSB’de bir İŞKUR hizmet noktası kurmaya karar verdik. Böylece daha hızlı hareket etme imkânı bulacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda İMES ve GEBKİM OSB’lerinde bu hizmet noktalarından kurduk. Personel kurulan bu sistemle sisteme entegre oluyor. İhtiyacı olanı anında işe yerleştirilebiliyor. Başarılı olursak hem diğer OSB’lere hem de Türkiye’ye yayılır bu proje. Engellilere yönelik birtakım çalışmalarımız da var. İlçeyi tanıdıkça daha isabetli çalışmalarımız olacaktır” dedi.

“OKULLARIN NİTELİĞİ ARTIYOR”

Sözlerini sürdüren Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “İstanbul Sultanbeyli’de görev yaparken Türkiye’nin en büyük halk eğitim merkezini kurduk içinde birçok atölye var. Dilovası’nda okullarımızın niteliğini yükseltmeye çalışıyoruz. GEBKİM okulu mesela çok tercih edilen bir okul oldu. Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tüm atölyeleri yenileniyor; çok tercih edilen bir okul olacak. ENKA okullarımız var. Türkiye birincisi oradan çıktı. Eğitimimiz daha da iyi olacak. Ev sahipliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EN FAZLA KURSİYER DİLOVASI’NDA”

Dr. Kubilay, “Dilovası’nda görev başladığımda nüfusa oranı en fazla kursiyerin bulunduğu il olduğunu öğrendim. Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle kadın girişimciler kooperatifler aracılığıyla çalışabiliyor. Bu proje çok beğeniliyor. Geçtiğimiz gün Turizm Bakanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’nu ağırladık. Dilovası’nda hem eğitim hem turizmle alakalı çok ciddi projelerimiz var, bunları da ilerleyen günlerde paylaşacağız” dedi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ise ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek “Sayın Kaymakamım, Dilovası’nda güzel işler yapıyorsunuz. Basın mensupları olarak her zaman yanınızdayız. Ziyaretiniz bizi oldukça onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.