21 Eki 2022 - 17:11- Gündem G: 21 Eki 2022 - 17:12

İzmit Belediyesi ile Türk PDR Derneği bir araya geldi 

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile çocuk çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi ile Türk PDR Derneği bir araya geldi  mask

İzmit Belediyesi, toplum yararına gerçekleştirilebilecek projeler üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda önceki gün İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türk PDR Derneği Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Osman Nejat Akfırat, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, Psikolojik Danışman Muharrem Köse katıldı. 

ORTAK PROJELER ÜZERİNDE DURULDU

Toplantıda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi personelleriyle ile dernek yöneticileri, İzmit Belediyesinin çocuk çalışmaları ve derneğin çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda özellikle travma üzerine proje hazırlanması üzerinde duruldu ve daha sağlıklı nesiller yetişmesi için toplum yararına gerçekleşecek projelerde iş birliği yapılabileceği görüşüldü.
# Kadın, İzmit belediyesi

21 Eki 2022 - 17:11 - Gündem

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