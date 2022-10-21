21 Eki 2022 - 17:21- Asayiş G: 21 Eki 2022 - 17:22

Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 34 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadel...
Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi mask

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 34 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 34 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.
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21 Eki 2022 - 17:21 AA Kocaeli- Asayiş

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