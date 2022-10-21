İş adamının öldüren 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S, İ.K, N.T. ve O.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını, olayla bir ilgilerinin olmadığını iddia ederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Davada yargılanan diğer tutuklu sanık A.S'nin, bir önceki celsede cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

- Süreç

Kocaeli'de 30 Ağustos 2002'de Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliğine ailesi tarafından Mustafa Yılmaz hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine yürütülen araştırma ve aramalarda kişinin bulunamaması üzerine, yetkili mahkeme tarafından 2009 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapanmıştı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla polis ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirilmişti.

Geçmişteki çelişkili ifadelerden yola çıkan ekipler, çalışmalar sonucu Mustafa Yılmaz'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişiyi gözaltına almış, S.S, A.S, R.S, İ.K, N.T ve O.K. tutuklanmış, diğer 3'ü savcılıkça, biri de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Mustafa Yılmaz'ın iş yerinde evli bir kadınla ilişkisi olduğunu, kadının kocasının Konya'dan akrabalarını çağırarak bir süre haber alamadığı eşinin bulunması için 3 kişiyle anlaştığını öne sürdüğü belirtilmişti.

Kadının kocası ve akrabaları ile diğer 3 kişinin, Mustafa Yılmaz'ı kendi aracıyla kaçırarak, Körfez ilçesi İlimtepe'de bir göletin yanında darbettikleri, daha sonra Yılmaz'ı aracında yakarak, aracı uçuruma ittikleri belirlenmişti.

Polis ve jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalarda, aracın plakasını ve bazı parçalarını bulmuş ancak cesede rastlanmamıştı.