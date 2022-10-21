Yıldız’dan Başhekim Canveren’e tepki!

Karamürsel’de uzun yıllar hekim olarak görev yapan Uz. Dr. Adnan Canveren, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Canveren, göreve başladıktan birkaç gün sonra AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a bugün gerçekleştirdiği Karamürsel programında da söz konusu ziyaret hatırlatıldı. Vatandaşların tepki gösterdiği Canveren’le ilgili Şanbaz Yıldız bir basın açıklaması yayınladı.

MUHALEFETE DE GİDECEK Mİ?

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Canveren’e tepki göstererek şu ifadelerde bulundu; “Uzun yıllar boyunca Karamürsel’de hekim olarak görev yapan geçtiğimiz günlerde Karamürsel Başhekimliği görevine başlayan Uz. Dr. Adnan Canveren’e öncelikle yeni görevinde başarılar diliyorum. Hipokrat yemini etmiş hastasına, milletine faydalı olmak isteyen bir başhekimin atanmasının ilk haftasında iktidar partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulunmasının anlamı nedir? Etik ve ahlak kurallarını bilen devletin bir bürokratı olarak iktidar partisine giderken muhalefet partilerine de gitme özeni gösterecek mi? Zira kendisi sözde iktidarın değil halkın başhekimidir. Ülkenin tamamını kucaklamayı bilmesi gerekiyor.”