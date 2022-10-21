Kocaeli'de ölümlü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan şüpheliler A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, Ö.K. ve Ç.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Akkuş kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.