21 Eki 2022 - 21:19- Asayiş G: 21 Eki 2022 - 21:20

Kocaeli'de ölümlü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi
Kocaeli'de ölümlü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı mask

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan şüpheliler A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, Ö.K. ve Ç.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Akkuş kurtarılamamıştı. Hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
# cinayet, İzmit, sağlık, Yalı Cami Sokak, Kemalpaşa Mahallesi

21 Eki 2022 - 21:19 AA Kocaeli- Asayiş

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