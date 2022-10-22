Kocaeli’de elektrik sobasından çıkan yangında baraka alevlere teslim oldu

Yangın Gölcük Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Gel’e ait olan barakada elektrik sobası sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden Turan Gel hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamıyla yanmasına sebep olurken itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.
Yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.