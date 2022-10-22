22 Eki 2022 - 02:12- Asayiş G: 22 Eki 2022 - 02:14

Kocaeli’de elektrik sobasından çıkan yangında baraka alevlere teslim oldu

Gölcük'te elektrik sobası sebebiyle barakada yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken baraka küle döndü.
Kocaeli’de elektrik sobasından çıkan yangında baraka alevlere teslim oldu mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın  Gölcük  Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Gel’e ait olan barakada elektrik sobası sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden Turan Gel hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamıyla yanmasına sebep olurken itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaralanan ya da ölen olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Olay, Yangın, itfaiye, polis, elektrik

22 Eki 2022 - 02:12 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.183.137 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi mask
Kocaeli'de 34 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı mask
Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı
İki tırın arasına sıkışan şahıs feci şekilde can verdi mask
İki tırın arasına sıkışan şahıs feci şekilde can verdi
17 yaşındaki kız kendini köprüden attı! mask
17 yaşındaki kız kendini köprüden attı!
Liseli Büşra’yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergiliyor! mask
Liseli Büşra’yı katletmişti, cezaevinde anormal davranışlar sergiliyor!
Kocaeli’nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu mask
Kocaeli’nde jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL