Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; iki bin 608 şahıs sorgulandı. Bu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahsa adli işlem yapılırken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesi ile idari işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 72 araç kontrol edilerek 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
22 Eki 2022 - 02:13- Asayiş Güncelleme: 22 Eki 2022 - 02:14
Kocaeli’de dilenci operasyonu: Binlerce kişi sorgulandı
Kocaeli’de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.