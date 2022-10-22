22 Eki 2022 - 02:15- Asayiş G: 22 Eki 2022 - 02:16

Küçük çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

İzmit’te geri dönüşüm kutusuna giren çocuğu, mahsur kaldığı kutudan itfaiye ekipleri çıkardı
Küçük çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı mask
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Olay saat 01:00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye önünde bulunan geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı.

Geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuk ailesine ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.
# Olay, itfaiye, Vatandaşlar, İzmit belediyesi

22 Eki 2022 - 02:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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